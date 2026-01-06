Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA: Suprema Corte define 6ªF como dia de emissão de pareceres e tarifas podem ser discutidas

EUA: Suprema Corte define 6ªF como dia de emissão de pareceres e tarifas podem ser discutidas

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Suprema Corte dos EUA definiu a próxima sexta-feira (9) como um dia de emissão de opiniões, segundo atualização do site feita nesta terça-feira, 6. Segundo a Bloomberg, a ação indica que a data será a primeira oportunidade para uma decisão sobre as tarifas impostas pelo presidente do país, Donald Trump.

De acordo com o site da Suprema Corte, os pareceres são publicados no site logo após sua divulgação, em formato de documento impresso. Esses documentos permanecem publicados até serem substituídos por pareceres editados para refletir o estilo de publicação usual dos relatórios dos Estados Unidos.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA TRUMP

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar