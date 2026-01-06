EUA: Suprema Corte define 6ªF como dia de emissão de pareceres e tarifas podem ser discutidas

A Suprema Corte dos EUA definiu a próxima sexta-feira (9) como um dia de emissão de opiniões, segundo atualização do site feita nesta terça-feira, 6. Segundo a Bloomberg, a ação indica que a data será a primeira oportunidade para uma decisão sobre as tarifas impostas pelo presidente do país, Donald Trump.

De acordo com o site da Suprema Corte, os pareceres são publicados no site logo após sua divulgação, em formato de documento impresso. Esses documentos permanecem publicados até serem substituídos por pareceres editados para refletir o estilo de publicação usual dos relatórios dos Estados Unidos.