EUA é a 3ª maior origem das importações brasileiras, atrás da UE e da China

O diretor do Departamento de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, Herlon Brandão, disse que o aumento das importações brasileiras dos Estados Unidos é muito explicado pela demanda brasileira, mas que o tarifaço afetou as exportações, causando um déficit comercial com aquele país de US$ 7,9 bilhões. "Em grande medida, os bens de capital, que foram o setor que mais cresceu na importação, vem dos Estados Unidos, então é muito explicado pela demanda brasileira. A economia cresceu mais de 2% no ano passado, o dado final ainda vai ser divulgado, mas todas as expectativas apontam para isso", afirmou.

Brandão afirmou que os EUA são a terceira maior origem de importações brasileiras, atrás da Europa e da China. Ele citou ainda que óleos brutos de petróleo caíram em volume nas vendas para os EUA, mas bateram recorde de exportações. "O déficit comercial fechou em US$ 7,5 bilhões. O Brasil tem um déficit histórico com esse parceiro (EUA); no ano passado esse déficit havia sido de US$ 284 milhões, agora passou para US$ 7,5 bilhões", afirmou