Dólar cai para R$ 5,37 com redução de preocupações com Venezuela

A bolsa subiu e atingiu o nível mais alto em mais de um mês.

O dólar comercial encerrou esta terça-feira (6) vendido a R$ 5,379, com recuo de R$ 0,026 (-0,48%). A cotação chegou a subir nos primeiros minutos de negociação, mas caiu após a abertura dos mercados nos Estados Unidos.

Na mínima do dia, por volta das 12h, chegou a R$ 5,36.

Essa foi a quarta queda consecutiva da moeda estadunidense. No menor valor desde 4 de dezembro, a divisa cai 3,5% apenas nas quatro últimas sessões.