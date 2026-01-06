CPI anual da Alemanha desacelera a 1,8% em dezembro

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha desacelerou para 1,8% em dezembro de 2025, ante 2,3% em novembro, segundo pesquisa preliminar divulgada pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país, nesta terça-feira, 6.

Em relação a novembro, o CPI alemão se manteve estável em dezembro.