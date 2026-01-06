CPI anual da Alemanha desacelera a 1,8% em dezembro
A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha desacelerou para 1,8% em dezembro de 2025, ante 2,3% em novembro, segundo pesquisa preliminar divulgada pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país, nesta terça-feira, 6.
Em relação a novembro, o CPI alemão se manteve estável em dezembro.
Os dados vieram abaixo das previsões de analistas consultados pela FactSet. No comparativo mensal, o consenso era de alta de 0,2% no último mês de 2025. Já no anual, analistas esperavam alta ligeiramente maior, de 1,9%.
A taxa média do CPI anual foi de 2,2% em 2025, de acordo com dado preliminar também divulgado pelo Destatis.