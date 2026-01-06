Com tarifaço de Trump, exportações brasileiras para os EUA caíram 6,6% em 2025

As exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos caíram 6,6% em 2025, totalizando US$ 37,716 bilhões, ante US$ 40,368 bilhões em 2024. As importações de produtos dos EUA subiram 11,3% no ano passado, somando US$ 45,246 bilhões (as compras dos norte-americanos somaram US$ 40,652 bilhões em 2024). Com isso, o déficit com os EUA em 2025 foi de US$ 7,530 bilhões.

Em novembro, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a derrubada da tarifa adicional de 40% que ele havia imposto anteriormente sobre uma série de produtos brasileiros. Com a ordem executiva do fim do ano passado, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) calcula que 22% das exportações brasileiras, ou US$ 8,9 bilhões, ainda estão sujeitas às tarifas estabelecidas em julho, incluindo nesse grupo tanto os produtos que pagam apenas a tarifa extra de 40%, quanto os que pagam os 40% mais a taxa-base de 10%. Outros 15% (US$ 6,2 bilhões) continuam sujeitos apenas à tarifa de 10%, e 27% (US$ 10,9 bilhões), às tarifas da Seção 232. E 36% das exportações estão livres de tarifas adicionais. Dezembro