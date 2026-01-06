CEO da Nvidia diz que a demanda chinesa por seus chips de IA está 'bastante alta'

"Ativamos nossa cadeia de suprimentos, e os H200 estão fluindo pela linha", disse Huang nesta terça-feira durante uma sessão de perguntas e respostas na Consumer Electronics Show de Las Vegas. "Estamos finalizando os últimos detalhes do licenciamento com o governo dos EUA".

A demanda chinesa pelos processadores avançados de inteligência artificial H200 da Nvidia está "bastante alta", disse o CEO da empresa, Jensen Huang, um mês após a administração Trump tomar a decisão controversa de aprovar a venda dos chips na China.

"Aprendemos tudo através de pedidos de compra. Não estamos esperando comunicados de imprensa ou grandes declarações", pontuou. "O Presidente Trump já disse que os H200 estão licenciados para exportação, e agora temos que passar pela mecânica disso. Assim que terminarmos, espero que os pedidos de compra cheguem".

Os comentários de Huang sobre Pequim vieram enquanto a empresa revelava sua mais nova geração de chips e servidores de IA, conhecida como Vera Rubin, que a Nvidia diz estar em "produção total" e no cronograma para começar as remessas na segunda metade de 2026.

A CFO da Nvidia, Colette Kress, está otimista sobre os negócios da fabricante de chips e a capacidade de atender os clientes este ano.

Estamos "em boa forma para trazer o Rubin ao mercado na segunda metade do ano", disse ela. Há uma "enorme quantidade de demanda tanto por IA quanto por computação acelerada".