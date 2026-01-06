Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa operam mistas, com ações de defesa ainda sustentadas por 'risco Venezuela'

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas

São Paulo, 06/01/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta terça-feira, depois de alguns índices acionários renovarem máximas históricas intradia, enquanto investidores seguem avaliando riscos geopolíticos da operação dos EUA na Venezuela que derrubou o ditador Nicolás Maduro.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesto ganho de 0,13%, a 602,57 pontos.

Ainda favorecido pelo cenário geopolítico, o subíndice do setor aeroespacial e de defesa avançava 0,8%, estendendo ganhos de ontem. Já o subíndice de mineração registrava alta de 0,60%, diante da força dos preços do ouro e da prata.

Entre empresas individuais, a Novo Nordisk saltava 6,3% em Copenhague, um dia após a farmacêutica dinamarquesa lançar seu comprimido para perda de peso Wegovy nos EUA.

Desdobramentos da ofensiva dos EUA na Venezuela, que levou à captura de Maduro, seguem no radar. Ontem, o presidente Donald Trump disse que os EUA "não estão em guerra" com a Venezuela e que seu intuito é combater o tráfico de drogas. Levado para Nova York, o ex-ditador venezuelano será julgado por narcoterrorismo e outros crimes.

No âmbito macroeconômico, o PMI de serviços da zona do euro caiu a 52,4 em dezembro, segundo pesquisa final da S&P Global, ficando um pouco abaixo da estimativa inicial. O do Reino Unido também foi revisado para baixo.

Às 7h06 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,48%, a de Paris caía 0,52% e a de Frankfurt tinha alta marginal de 0,02%. As de Milão e Lisboa, por sua vez, avançavam 0,08% e 0,44%, respectivamente, enquanto a de Madri recuava 0,14%.

Mais cedo, os índices FTSE 100, de Londres, DAX, de Frankfurt, e Ibex 35, de Madri, atingiram máximas históricas intradia.

Contato: [email protected]

