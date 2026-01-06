Bolsas da Europa operam mistas, com ações de defesa ainda sustentadas por 'risco Venezuela'
Por Sergio Caldas
São Paulo, 06/01/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta terça-feira, depois de alguns índices acionários renovarem máximas históricas intradia, enquanto investidores seguem avaliando riscos geopolíticos da operação dos EUA na Venezuela que derrubou o ditador Nicolás Maduro.
Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesto ganho de 0,13%, a 602,57 pontos.
Ainda favorecido pelo cenário geopolítico, o subíndice do setor aeroespacial e de defesa avançava 0,8%, estendendo ganhos de ontem. Já o subíndice de mineração registrava alta de 0,60%, diante da força dos preços do ouro e da prata.
Entre empresas individuais, a Novo Nordisk saltava 6,3% em Copenhague, um dia após a farmacêutica dinamarquesa lançar seu comprimido para perda de peso Wegovy nos EUA.
Desdobramentos da ofensiva dos EUA na Venezuela, que levou à captura de Maduro, seguem no radar. Ontem, o presidente Donald Trump disse que os EUA "não estão em guerra" com a Venezuela e que seu intuito é combater o tráfico de drogas. Levado para Nova York, o ex-ditador venezuelano será julgado por narcoterrorismo e outros crimes.
No âmbito macroeconômico, o PMI de serviços da zona do euro caiu a 52,4 em dezembro, segundo pesquisa final da S&P Global, ficando um pouco abaixo da estimativa inicial. O do Reino Unido também foi revisado para baixo.
Às 7h06 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,48%, a de Paris caía 0,52% e a de Frankfurt tinha alta marginal de 0,02%. As de Milão e Lisboa, por sua vez, avançavam 0,08% e 0,44%, respectivamente, enquanto a de Madri recuava 0,14%.
Mais cedo, os índices FTSE 100, de Londres, DAX, de Frankfurt, e Ibex 35, de Madri, atingiram máximas históricas intradia.
