Bolsas da Europa operam mistas, com ações de defesa ainda sustentadas por 'risco Venezuela'

São Paulo, 06/01/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta terça-feira, depois de alguns índices acionários renovarem máximas históricas intradia, enquanto investidores seguem avaliando riscos geopolíticos da operação dos EUA na Venezuela que derrubou o ditador Nicolás Maduro.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesto ganho de 0,13%, a 602,57 pontos.

Ainda favorecido pelo cenário geopolítico, o subíndice do setor aeroespacial e de defesa avançava 0,8%, estendendo ganhos de ontem. Já o subíndice de mineração registrava alta de 0,60%, diante da força dos preços do ouro e da prata.

Entre empresas individuais, a Novo Nordisk saltava 6,3% em Copenhague, um dia após a farmacêutica dinamarquesa lançar seu comprimido para perda de peso Wegovy nos EUA.

Desdobramentos da ofensiva dos EUA na Venezuela, que levou à captura de Maduro, seguem no radar. Ontem, o presidente Donald Trump disse que os EUA "não estão em guerra" com a Venezuela e que seu intuito é combater o tráfico de drogas. Levado para Nova York, o ex-ditador venezuelano será julgado por narcoterrorismo e outros crimes.