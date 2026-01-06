Bolsas da Ásia fecham em alta, com rali de ações de defesa e recordes em Tóquio e Seul

São Paulo, 06/01/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, com recordes em Tóquio e em Seul, à medida que ações de defesa saltaram pelo segundo dia consecutivo, ainda em reação ao recente ataque dos EUA à Venezuela, que levou à destituição do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

O índice japonês Nikkei subiu 1,32% em Tóquio, ao patamar inédito de 52.518,08 pontos. No setor de defesa, Kawasaki Heavy Industries e IHI Corp tiveram respectivos ganhos de 5,98% e 3,66%, dando continuidade ao rali de ontem.

Sustentado por papéis de defesa e de chips, o sul-coreano Kospi avançou 1,52% em Seul, a 4.525,48 pontos, renovando máxima histórica pelo terceiro pregão seguido.

Investidores seguem monitorando riscos geopolíticos da operação dos EUA que levou à captura de Maduro. O presidente Donald Trump disse ontem que os EUA "não estão em guerra" com a Venezuela e que seu intuito é combater o tráfico de drogas. Levado para Nova York, o ex-ditador venezuelano será julgado por narcoterrorismo e outros crimes.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 1,38% em Hong Kong, a 26.710,45 pontos, e o Taiex subiu 1,57% em Taiwan, a 30.576,30 pontos, ambos com a ajuda de ações de tecnologia.