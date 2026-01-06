BCE/Villeroy: uso do dólar como 'arma' pelos EUA mina confiança e acelera diversificação

O presidente do Banco da França e dirigente do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau, afirmou que o temor de que os Estados Unidos passem a "usar cada vez mais os pagamentos globais baseados no dólar como uma arma" está levando "algumas jurisdições a desenvolver sistemas alternativos de pagamento". Em discurso nesta terça-feira, 6, ele salientou que esse movimento reflete mudanças profundas no sistema monetário internacional diante de um ambiente geopolítico mais fragmentado.

Segundo Villeroy, "essas políticas dos EUA estão minando a confiança dos investidores globais em ativos denominados em dólar e provavelmente alimentarão uma tendência de diversificação". Ele observou que, entre o segundo trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2025, a participação do dólar nas reservas oficiais alocadas caiu cinco pontos porcentuais, o que, em sua avaliação, indica uma erosão gradual da confiança internacional na moeda americana.