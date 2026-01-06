Balança comercial brasileira tem em 2025 superávit de US$ 68,3 bi, o 3º maior da série

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 68,3 bilhões em 2025, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 6, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC). O valor foi alcançado com exportações de US$ 348,7 bilhões e importações de US$ 280,4 bilhões. O resultado é o terceiro melhor da série histórica, atrás de 2023 e 2024.

O saldo acumulado do ano ficou acima da mediana apontada na pesquisa Projeções Broadcast, de superávit comercial de US$ 65,0 bilhões, e do registrado em 2024 (US$ 74,6 bilhões). A previsão de superávit comercial de 2025 do MDIC era de saldo positivo de US$ 60,9 bilhões. Inicialmente, a expectativa era de que o saldo poderia fechar o ano em US$ 70,2 bilhões. Dezembro O último mês do ano registrou superávit de US$ 9,633 bilhões, com US$ 31,038 bilhões em exportações e US$ 21,405 bilhões em importações, acima da mediana das estimativas do mercado, que indicava superávit comercial de US$ 7,1 bilhões em dezembro, após saldo positivo de US$ 5,842 bilhões em novembro. As projeções para esta leitura variavam de US$ 5,0 bilhões a US$ 8,0 bilhões.