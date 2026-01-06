Alckmin: em relação às tarifas dos EUA, quadro melhorou; trabalho continua e será acelerado

Ele afirmou querer excluir mais produtos das alíquotas de 50% e reduzir estas tarifas também. Alckmin disse que são 22% dos produtos brasileiros que ainda estão sujeitos a essa carga mais alta dos EUA.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira que o quadro melhorou em relação ao tarifaço dos Estados Unidos. Segundo ele, o trabalho continua e será acelerado.

"O trabalho continua e vai ser acelerado. Para esses 22% que ainda estão com tarifa de 10 mais 40, nós excluirmos mais produtos e reduzirmos as alíquotas. Até porque a tarifa média de entrada de produto estadunidense no Brasil é 3,7%", afirmou a jornalistas depois do anúncio do resultado da balança comercial brasileira de 2025.

O ministro declarou ainda que há uma boa expectativa para fechar um acordo de livre comércio entre o Mercosul e os Emirados Árabes Unidos. Além disso, citou que trabalha para aumentar preferências tarifárias com Índia, México e Canadá.

"Estamos aí com uma boa expectativa de que possa haver um acordo de livre comércio entre Mercosul e Emirados Árabes Unidos. E estamos trabalhando, aí não é livre comércio, mas é para aumentar as preferências tarifárias com Índia, México e Canadá", disse Alckmin.