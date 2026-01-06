Alckmin: com setor automotivo, Argentina foi país com maior aumento de vendas em 2025
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 6, que a Argentina foi o país com maior alta de vendas brasileiras por conta do setor automotivo.
"A Argentina é um dos destaques, teve 1,4%, foi o maior crescimento por país e muito impulsionada pelo setor automotivo. Nós tivemos aí um bom resultado", afirmou. "A Argentina foi o maior crescimento na exportação brasileira. Os quatro maiores compradores do Brasil para onde a gente exporta, China, União Europeia, Estados Unidos e Argentina... Agora, onde mais cresceu foi a Argentina, com um crescimento acima de 30%", completou.
O Brasil exportou US$ 18,106 bilhões em 2025, alta de 31,4% em relação a 2024.
A participação das vendas para a Argentina subiu de 4,1% para 5,2%.