AIG aciona Eric Andersen para suceder Peter Zaffino como CEO

A American International Group (AIG) anunciou nesta terça-feira, 6, que seu presidente e CEO, Peter Zaffino, pretende fazer a transição para presidente Executivo da empresa e se aposentar como CEO até meados do ano. Assim, veterano da indústria de seguros Eric Andersen começará uma substituição gradativa de Zaffino a partir de 16 de fevereiro.

"O Sr. Andersen reportará ao Sr. Zaffino e deverá assumir o cargo de CEO e se juntar ao Conselho de Administração após 1º de junho de 2026, após um período de transição ordenado", disse a AIG em comunicado.

"Retornamos a AIG a uma lucratividade significativamente melhorada, fortalecemos consideravelmente nosso balanço patrimonial e construímos uma tremenda flexibilidade financeira", pontuou Zaffino na nota. "A partir dessa posição de força, estou confiante de que agora é o momento apropriado para começar a transição da liderança da empresa."

A AIG sofreu mais de uma década de perdas de subscrição de 2008 a 2018, mas entregou um lucro de subscrição em cada um dos cinco anos de Zaffino no comando.

A seguradora também recomprou agressivamente suas próprias ações, retornando mais de US$ 19 bilhões aos acionistas por meio de recompra de ações e dividendos nos últimos três anos.

Às 17h30 de Brasília, as ações da empresa tombavam 7,28% em Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires

