AB InBev recompra participação de US$ 3 bi em instalações de contêineres de metal nos EUA

A cervejaria belga da Budweiser disse nesta terça-feira que exerceu o direito de recomprar sua participação de 49,9% nas plantas, que estavam nas mãos de um grupo de investidores institucionais liderado pela Apollo Global Management.

A gigante da cerveja Anheuser-Busch InBev, controladora da Ambev no Brasil, concordou em recomprar uma participação minoritária em suas plantas de contêineres de metal nos EUA por cerca de US$ 3 bilhões, retomando sua parte nas instalações para reforçar a segurança do fornecimento.

A AB InBev usará dinheiro em caixa para financiar a recompra, que deve ser concluída no primeiro trimestre. As operações das plantas abrangem sete instalações em seis estados americanos, proporcionando segurança de fornecimento para as marcas e eficiências de custo, disse a empresa.

A maior cervejaria do mundo anunciou planos de vender a participação por aproximadamente US$ 3 bilhões para um consórcio liderado pela Apollo no final de 2020. A transação visava ajudar a AB InBev a reduzir sua dívida, que havia aumentado após o acordo da empresa para comprar a SABMiller em 2016. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado