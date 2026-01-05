Versant conclui cisão com a Comcast e passa a ser negociada na Nasdaq

A separação foi finalizada por meio de uma distribuição pro rata de 100% das ações ordinárias Classe A e Classe B da Versant em circulação para acionistas Classe A e Classe B da Comcast, respectivamente, em uma proporção de uma ação da Versant para cada 25 da Comcast detidas na data de registro de 16 de dezembro de 2025.

A Versant anunciou a conclusão de sua cisão da Comcast e disse que começará a ser negociada nesta segunda-feira, 5, no mercado de ações Nasdaq sob o símbolo de ticker VSNT, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira.

A distribuição teve conclusão após o fechamento das negociações em 2 de janeiro de 2026.

Na nota, a Versant diz que inicia sua trajetória como uma empresa pública independente "com escala, margens fortes, um balanço patrimonial bem capitalizado e geração substancial de fluxo de caixa, que se espera patrocinar o crescimento e melhorar a posição competitiva da empresa". "Hoje marca um momento decisivo à medida que a Versant se torna uma empresa de mídia independente e de capital aberto", disse o CEO Mark Lazarus.

A empresa é conhecida por ser dona de redes de TV a cabo e outros ativos digitais, como o canal CNBC.

Às 12h40 (de Brasília), os papéis da Versant tombavam 14,06% em Nova York, enquanto os da Comcast avançavam 0,65%.