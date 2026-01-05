Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE vê progresso no acordo comercial com Mercosul, que pode ser assinado 'em breve'

UE vê progresso no acordo comercial com Mercosul, que pode ser assinado 'em breve'

A porta-voz-chefe da União Europeia (UE), Paula Pinho, afirmou nesta segunda-feira (5) que "houve progresso nas discussões sobre o acordo com o Mercosul nas duas últimas semanas", ao comentar o estado das negociações comerciais entre os dois blocos durante coletiva de imprensa em Bruxelas. Questionada sobre rumores de que a assinatura ocorreria em 12 de janeiro, ela disse que, apesar do avanço, "ainda não temos uma data específica para o acordo", mas destacou que "estamos no caminho certo" para assinar o tratado com o Mercosul "em breve".

As declarações de Pinho ocorrem após o adiamento da assinatura do pacto comercial UE-Mercosul, inicialmente prevista para 20 de dezembro e remarcada para o início de janeiro de 2026. O acordo avançou apesar de resistências internas, concentradas sobretudo na França e na Itália, enquanto a maioria dos Estados-membros europeus segue favorável à sua conclusão.

Anteriormente, em carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, reafirmaram o compromisso de concluir a assinatura em janeiro, explicando que o adiamento se deve à finalização de procedimentos internos no Conselho.

A resistência italiana, alinhada à francesa, está ligada a pressões do setor agrícola por maiores garantias. Para contornar essas objeções, o Parlamento Europeu aprovou salvaguardas mais rígidas para produtos sensíveis, além da proposta de um fundo de compensação de 1 bilhão de euros e reforço nos controles fitossanitários. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, indicou que Roma pode apoiar o acordo "em no máximo um mês".

MERCOSUL

