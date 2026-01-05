UE vê progresso no acordo comercial com Mercosul, que pode ser assinado 'em breve'

A porta-voz-chefe da União Europeia (UE), Paula Pinho, afirmou nesta segunda-feira (5) que "houve progresso nas discussões sobre o acordo com o Mercosul nas duas últimas semanas", ao comentar o estado das negociações comerciais entre os dois blocos durante coletiva de imprensa em Bruxelas. Questionada sobre rumores de que a assinatura ocorreria em 12 de janeiro, ela disse que, apesar do avanço, "ainda não temos uma data específica para o acordo", mas destacou que "estamos no caminho certo" para assinar o tratado com o Mercosul "em breve".

As declarações de Pinho ocorrem após o adiamento da assinatura do pacto comercial UE-Mercosul, inicialmente prevista para 20 de dezembro e remarcada para o início de janeiro de 2026. O acordo avançou apesar de resistências internas, concentradas sobretudo na França e na Itália, enquanto a maioria dos Estados-membros europeus segue favorável à sua conclusão.