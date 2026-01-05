Turquia: taxa anual do CPI desacelera a 30,89% em dezembro

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Turquia desacelerou para 30,89% em dezembro de 2025, ante 31,07% em novembro, segundo dados publicados nesta segunda-feira, 5, pela TurkStat, como é conhecida a agência de estatísticas do país. Na comparação mensal, o CPI turco registrou alta de 0,89% em dezembro, ligeiramente maior do que o avanço de 0,87% de novembro, informou a TurkStat.