Taxas terminam sessão de lado, com exterior benigno e queda do dólar

Sem dados e notícias domésticas relevantes na primeira sessão após a operação militar americana na Venezuela que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro, o mercado brasileiro de juros futuros seguiu a dinâmica global de alívio na renda fixa em boa parte do pregão, terminando o dia praticamente de lado ante os ajustes anteriores. Em uma típica reação de busca por segurança, títulos dos Treasuries foram mais procurados, o que levou à queda dos rendimentos e exerceu influência benigna sobre a curva local. O dólar também recuou em relação a uma cesta de moedas, incluindo o real.

Segundo agentes, a percepção é que a intervenção dos Estados Unidos em território venezuelano tende a ampliar a oferta global de petróleo, o que tem impacto desinflacionário. No Brasil, os preços da gasolina já estavam acima do praticado no mercado internacional antes do conflito, o que abriria espaço para um reajuste negativo por parte da Petrobras. Assim, após um início de pregão mais cauteloso, a tendência observada ao longo do dia foi de declínio dos vencimentos intermediários e longos, migrando para relativa estabilidade na etapa final da sessão. Cabe ressaltar também que, com a liquidez reduzida nos negócios, as oscilações foram ampliadas. No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro para janeiro de 2027 oscilou de 13,699% no ajuste de sexta-feira para 13,700%. O DI para janeiro de 2029 caiu de 13,053% no ajuste a 13,015%. O DI para janeiro de 2031 marcou 13,335%, vindo de 13,322% no ajuste. "Hoje [segunda-feira, 05] tudo ficou na conta do petróleo", aponta Tiago Hansen, diretor de gestão e economista da Alphawave Capital. "Uma oferta maior ajudaria no controle da inflação mundial, que tem como consequência fazer os juros globais caírem", disse. Os contratos do petróleo tipo Brent e WTI registram ligeira alta nesta segunda, mas o mercado mira um cenário de prazo mais longo, afirma Hansen. Economista-chefe do banco BMG, Flávio Serrano aponta que os preços internos da gasolina praticados pela Petrobras estão cerca de 10% superiores ao preço de paridade de importação (PPI), o que coloca em discussão um possível corte pela estatal. "As commodities em geral subiram um pouco, mas o dólar perdendo força dissolve um pouco essa alta", disse.