Taxas futuras de juros têm viés de alta, em sintonia com o dólar
Os juros futuros avançam na primeira hora de negociação desta segunda-feira, 5., em linha com o dólar, que tem leve alta ante o real. Esta é a primeira sessão após os Estados Unidos invadirem a Venezuela e capturarem o presidente do país, Nicolas Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, e os levarem para Nova York para enfrentar acusações criminais relacionadas ao narcotráfico.
O dólar rondava por volta das 9h a estabilidade ante várias moedas emergentes, como lira turca e rupia indiana, e avançava ante a maioria das divisas.
Às 9h05, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,720%, de 13,699% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 marcava 13,090%, de 13,053%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,355%, de 13,322% no ajuste de sexta-feira (2).Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente