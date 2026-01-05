Taxas futuras de juros têm viés de alta, em sintonia com o dólar

Os juros futuros avançam na primeira hora de negociação desta segunda-feira, 5., em linha com o dólar, que tem leve alta ante o real. Esta é a primeira sessão após os Estados Unidos invadirem a Venezuela e capturarem o presidente do país, Nicolas Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, e os levarem para Nova York para enfrentar acusações criminais relacionadas ao narcotráfico.

O dólar rondava por volta das 9h a estabilidade ante várias moedas emergentes, como lira turca e rupia indiana, e avançava ante a maioria das divisas.