Strategy revela perda não realizada de US$ 17,44 bi no 4º trimestre em meio à queda do bitcoin

A Strategy, empresa de acumulação de bitcoins, anunciou que registrou um prejuízo não realizado de US$ 17,44 bilhões no quarto trimestre, após uma forte queda no valor de suas reservas de bitcoin, de acordo com comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês).

O prejuízo foi parcialmente causado por uma norma contábil de valor justo adotada pela Strategy no ano passado. De acordo com essa norma, as empresas que detêm ativos digitais são obrigadas a apresentar o valor justo de suas criptomoedas em seus balanços patrimoniais ao final de cada trimestre. A empresa também registrou um benefício fiscal diferido de US$ 5,01 bilhões no trimestre.