Setor financeiro reitera 'plena confiança' no BC, após TCU instaurar inspeção sobre caso Master

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O setor financeiro voltou a defender a atuação do Banco Central, após o Tribunal de Contas da União (TCU) determinar inspeção na autoridade monetária para avaliar a liquidação do Banco Master. O apoio foi reforçado em uma nota conjunta assinada por 11 entidades representativas de bancos, fintechs e cooperativas de crédito.

No comunicado, o grupo reitera a "plena confiança" nas decisões técnicas do BC nos âmbitos de atuação regulatória e de fiscalização. Também reforça a importância de preservar a independência institucional da autarquia, para manter os pilares de um sistema sólido, resiliente e íntegro.

"O Banco Central brasileiro exerce esse papel, que inclui uma supervisão bancária atenta e independente, voltada para a solvência e integridade, de forma exclusivamente técnica, prudente e vigilante", destaca o texto, que não cita nominalmente o TCU.

Os signatários incluem a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Fin), a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Zetta, que representa as maiores fintechs do Brasil.

Ao todo, são 757 instituições financeiras (IFs), 689 cooperativas de crédito e 15 associações vinculadas à Fin.

A nota é mais uma demonstração da chancela que a indústria financeira tem dado ao BC em meio a questionamentos na Justiça sobre a liquidação do Master.

Na última semana do ano passado, associações do setor já haviam defendido a autoridade monetária depois que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou uma acareação sobre o caso Master.

Entidades que assinam a nota conjunta:

- Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Fin);

- Associação Brasileira de Bancos (ABBC);

- Associação Brasileira de Bancos Internacionais (ABBI);

- Associação Brasileira de Ifs de Desenvolvimento (ABDE);

- Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs);

- Associação Brasileira de Câmbio (Abracam);

- Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi);

- Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima);

- Federação Brasileira de Bancos (Febraban);

- Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB);

- Associação que representa empresas do setor financeiro e de meios de pagamento (Zetta).

