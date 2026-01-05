Selic no fim de 2026 segue em 12,25%, aponta Focus; fim de 2027 continua em 10,50%

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2026 permaneceu em 12,25%. Há um mês, também estava em 12,25%. Considerando apenas as 39 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana caiu de 12,13% para 12,0%.

No último dia 10, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic em 15% pela quarta vez seguida. A decisão veio em linha com a mediana do Focus para a Selic no fim de 2025, que permaneceu estável nesse nível por 24 semanas.