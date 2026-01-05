Saque-aniversário do FGTS 2026 começa a ser liberado



Os trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já podem se organizar para os pagamentos de 2026. Quem nasceu em janeiro e optou pela modalidade está com o valor liberado desde o dia 2 de janeiro, primeiro dia útil do mês.

O saque-aniversário fica disponível por até 90 dias e pode ser feito de forma digital, pelo aplicativo do FGTS, ou presencialmente nas unidades da Caixa. A seguir, confira quem tem direito, como sacar, o calendário completo de 2026 e quanto é possível receber. Quem pode sacar o FGTS em 2026? Podem receber o saque-aniversário os trabalhadores que:

Possuem saldo em contas ativas ou inativas do FGTS;

Aderiram previamente à modalidade saque-aniversário.

Quem não fez a opção continua automaticamente no saque-rescisão, modelo tradicional do FGTS. Calendário do saque-aniversário do FGTS 2026:

O valor fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário e pode ser retirado por até três meses. Confira o calendário oficial: Janeiro: 2 de janeiro a 31 de março de 2026;

Fevereiro: 2 de fevereiro a 30 de abril de 2026;

Março: 2 de março a 29 de maio de 2026;

Abril: 1º de abril a 30 de junho de 2026;

Maio: 4 de maio a 31 de julho de 2026;

Junho: 1º de junho a 31 de agosto de 2026;

Julho: 1º de julho a 30 de setembro de 2026;

Agosto: 3 de agosto a 30 de outubro de 2026;

Setembro: 1º de setembro a 30 de novembro de 2026;

Outubro: 1º de outubro a 30 de dezembro de 2026;

Novembro: 2 de novembro de 2026 a 29 de janeiro de 2027;

Dezembro: 1º de dezembro de 2026 a 26 de fevereiro de 2027. Atenção: se o valor não for sacado dentro do prazo, o dinheiro retorna automaticamente para a conta do FGTS e só poderá ser retirado no ano seguinte.

Como sacar o FGTS pelo saque-aniversário? O resgate pode ser feito online, em poucos minutos. Veja o passo a passo: Acesse o aplicativo FGTS e faça login com sua conta Gov.br;

No menu inicial, toque em “Saque-aniversário”;

Selecione “Indicar conta para crédito”;

Cadastre uma conta corrente ou poupança;

Confirme os dados e aguarde o depósito. Também é possível sacar o valor presencialmente nas agências da Caixa, casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

O que é o saque-aniversário do FGTS? Criado em 2020, o saque-aniversário permite ao trabalhador retirar uma parte do saldo do FGTS todos os anos, no mês de aniversário. A adesão é opcional e pode ser feita: