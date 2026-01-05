S&P Global: PMI de serviços da China cai a 52,0 em dezembro, menor nível em 6 meses

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China recuou de 52,1 em novembro para 52,0 em dezembro, marcando o menor nível em seis meses, segundo pesquisa divulgada pela S&P Global em parceria com a RatingDog. O PMI composto, que engloba indústria e serviços, subiu ligeiramente no mesmo período, de 51,2 para 51,3.

Apesar da queda, leituras acima de 50 indicam expansão da atividade na segunda maior economia do mundo.