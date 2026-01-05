S&P Global: PMI de serviços da China cai a 52,0 em dezembro, menor nível em 6 meses
O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China recuou de 52,1 em novembro para 52,0 em dezembro, marcando o menor nível em seis meses, segundo pesquisa divulgada pela S&P Global em parceria com a RatingDog. O PMI composto, que engloba indústria e serviços, subiu ligeiramente no mesmo período, de 51,2 para 51,3.
Apesar da queda, leituras acima de 50 indicam expansão da atividade na segunda maior economia do mundo.
De acordo com a S&P, tanto a atividade de negócios quanto as novas encomendas cresceram, mas no ritmo mais fraco desde junho. As empresas voltaram a reduzir postos de trabalho pelo quinto mês seguido e relataram maior volume de pedidos em atraso. Nos preços, os custos de insumos continuaram a subir, enquanto os valores cobrados pelos serviços caíram pela segunda vez em três meses, em meio à intensa competição de mercado.
Apesar dos desafios, o otimismo dos empresários em relação aos próximos 12 meses atingiu o maior patamar desde março, impulsionado por expectativas de condições de mercado mais fortes e planos de expansão para 2026.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente