Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PMI industrial dos EUA medido pelo ISM cai a 47,9 em dezembro

PMI industrial dos EUA medido pelo ISM cai a 47,9 em dezembro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O índice de atividade industrial (PMI, na sigla em inglês) dos EUA elaborado pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) caiu para 47,9 em dezembro, ante 48,2 em novembro, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 5.

O resultado de dezembro contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta do índice a 48,7.

A leitura abaixo de 50 sinaliza que o setor manufatureiro dos EUA permaneceu em contração pelo décimo mês consecutivo em dezembro.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar