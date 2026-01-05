PMI industrial dos EUA medido pelo ISM cai a 47,9 em dezembro

O índice de atividade industrial (PMI, na sigla em inglês) dos EUA elaborado pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) caiu para 47,9 em dezembro, ante 48,2 em novembro, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 5.

O resultado de dezembro contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta do índice a 48,7.