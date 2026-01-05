Para Eurasia, Brasil não tem questão de segurança com EUA e está em posição mais forte

O Brasil está em uma posição mais forte para lidar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avalia o fundador e presidente da Eurasia Group, Ian Bremmer. "Se a economia brasileira enfrentasse um desafio de segurança nacional com os Estados Unidos, seria outra história. Mas isso realmente não é um componente da conversa. É predominantemente sobre comércio", disse em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 5.

Para Bremmer, Trump terá menos influência no comércio em 2026, uma agenda que marcou todo o seu primeiro ano de governo, afetou a economia norte-americana e foi parar na Suprema Corte.