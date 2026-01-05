Para Eurasia, Brasil não tem questão de segurança com EUA e está em posição mais forte
O Brasil está em uma posição mais forte para lidar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avalia o fundador e presidente da Eurasia Group, Ian Bremmer. "Se a economia brasileira enfrentasse um desafio de segurança nacional com os Estados Unidos, seria outra história. Mas isso realmente não é um componente da conversa. É predominantemente sobre comércio", disse em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 5.
Para Bremmer, Trump terá menos influência no comércio em 2026, uma agenda que marcou todo o seu primeiro ano de governo, afetou a economia norte-americana e foi parar na Suprema Corte.
"Então, o Brasil está na verdade em uma posição mais forte", disse o fundador da Eurasia, ressaltando que por ser o comércio o principal tópico nas conversas entre Brasil e EUA, o país sente menos a pressão da chamada "Doutrina Donroe", termo cunhado por Trump para designar a estratégia que coloca a América Latina - e o Hemisfério Ocidental - como prioridades para os EUA.
Bremmer lembrou que Trump impôs tarifas ao Brasil em 2025, mas voltou atrás, mesmo sem Brasília recuar, porque a questão econômica nos Estados Unidos pesou.
"Os EUA estão menos capazes e dispostos a usar a arma das tarifas globalmente da maneira como fizeram em 2025", comentou Bremmer na entrevista.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente