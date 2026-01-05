Ouro e prata fecham em alta robusta, após ação na Venezuela renovar tensões geopolíticas

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou em alta de 2,82%, a US$ 4.451,5 por onça-troy. Já a prata para março saltou 7,94%, a US$ 76,66 por onça-troy.

O ouro e a prata fecharam em alta robusta nesta segunda-feira, 5, refletindo rali mais amplo de metais preciosos, embora ainda distantes de seus maiores níveis históricos. Investidores repercutem possível risco geopolítico global após operação dos EUA na Venezuela para depor o ditador Nicolás Maduro, enquanto tensões persistem no Leste Europeu e no Oriente Médio.

Os metais preciosos avançavam desde a madrugada, mas ampliaram força durante a sessão, apesar dos ganhos significativos de ativos de risco em mercados acionários ao redor do globo, sustentado majoritariamente por ações ligadas a energia, defesa e bancos.

Analista do Forex.com, Fawad Razaqzada pondera que a captura de Maduro renovou a busca por segurança, mas que os fatores "bullish" que levaram o ouro e outros metais a recordes podem se tornar menos dominantes no longo prazo.

Para a Capital Economics, a retomada da Venezuela ao espectro político dos EUA pode ser interpretada de muitas formas, considerando que o movimento tira a posição do país como aliado mais seguro da China e da Rússia na América Latina. Alguns investidores leem o movimento como potencial escalada nas pressões militares e políticas sobre Pequim, principalmente em relação ao disputado território de Taiwan.

Ainda, a Ucrânia relatou que ataques da Rússia deixaram dois mortos em Kiev, em meio ao andamento de negociações de paz. No Oriente Médio, Israel atacou alvos no Líbano e o premiê, Benjamin Netanyahu, ameaçou o Irã, afirmando que não permitirá a retomada do seu programa de mísseis balísticos.