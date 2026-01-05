Nvidia anuncia novo modelo de IA para veículos autônomos e lança processador Rubin
A Nvidia informou nesta segunda-feira, 05, que está lançando um novo modelo de inteligência artificial (IA) de código aberto para carros autônomos, segundo o CEO da empresa, Jensen Huang. O modelo, Alpamayo 1, será "a primeira IA de veículo autônomo do mundo que pensa e raciocina", disse Huang em evento em Las Vegas.
O CEO afirmou que o primeiro veículo autônomo da empresa, construído em parceria com a Mercedes Benz, estará nas estradas dos EUA no primeiro trimestre, acrescentando que os carros serão lançados na Europa no segundo trimestre e na Ásia a partir do terceiro e quarto trimestres de 2026.
A Nvidia ainda lançou nesta segunda seu processador de data center de IA de próxima geração, chamado Rubin, que apresenta melhorias significativas de desempenho em relação ao seu chip Blackwell de geração atual.
"A plataforma Rubin oferece até 10 vezes de redução no custo de token de inferência e 4 vezes de redução no número de GPUs para treinar modelos MoE, em comparação com a plataforma Nvidia Blackwell", disse um representante da Nvidia em um e-mail. Rubin também treina modelos de IA de mistura de especialistas com um quarto do número de GPUs em comparação com Blackwell.
*Com informações da Dow Jones Newswires.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente