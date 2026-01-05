Nvidia anuncia novo modelo de IA para veículos autônomos e lança processador Rubin

A Nvidia informou nesta segunda-feira, 05, que está lançando um novo modelo de inteligência artificial (IA) de código aberto para carros autônomos, segundo o CEO da empresa, Jensen Huang. O modelo, Alpamayo 1, será "a primeira IA de veículo autônomo do mundo que pensa e raciocina", disse Huang em evento em Las Vegas.

O CEO afirmou que o primeiro veículo autônomo da empresa, construído em parceria com a Mercedes Benz, estará nas estradas dos EUA no primeiro trimestre, acrescentando que os carros serão lançados na Europa no segundo trimestre e na Ásia a partir do terceiro e quarto trimestres de 2026.