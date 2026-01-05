Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Milei leva risco soberano da Argentina ao nível mais baixo em sete anos; BCRA compra dólares

Milei leva risco soberano da Argentina ao nível mais baixo em sete anos; BCRA compra dólares

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma medida chave do risco soberano da Argentina caiu para seu nível mais baixo em sete anos, à medida que as mudanças de política pela administração do presidente Javier Milei deixaram a nação mais próxima de um retorno aos mercados internacionais de dívida.

O rendimento extra que os investidores exigem para manter a dívida soberana da Argentina em relação aos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento semelhante caiu para menos de 559 pontos base na sexta-feira, de acordo com um índice do JPMorgan. O spread, que agora está no nível mais baixo desde julho de 2018, quase foi reduzido pela metade desde as eleições de meio de mandato da Argentina no final de outubro, quando o partido de Milei venceu por mais do que o esperado e mais do que dobrou suas cadeiras no Congresso.

Milei celebrou com entusiasmo no sábado a prisão do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, por uma operação militar dos Estados Unidos. "A liberdade avança, viva a liberdade" "La libertad avanza, Viva la libertad carajo", declarou ele em postagem.

Em paralelo, o banco central da Argentina (BCRA) comprou hoje dólares pela primeira vez em nove meses, adicionando cerca de US$ 21 milhões às suas reservas, segundo o jornal Ámbito. Isso ocorreu devido ao início do programa de acumulação de reservas que a entidade havia anunciado desde 1º de janeiro deste ano.

O dólar oficial no varejo fechou a 1.445 pesos argentinos para compra e a US$ 1.495 pesos para venda.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Argentina Milei

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar