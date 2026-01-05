Milei leva risco soberano da Argentina ao nível mais baixo em sete anos; BCRA compra dólares
Uma medida chave do risco soberano da Argentina caiu para seu nível mais baixo em sete anos, à medida que as mudanças de política pela administração do presidente Javier Milei deixaram a nação mais próxima de um retorno aos mercados internacionais de dívida.
O rendimento extra que os investidores exigem para manter a dívida soberana da Argentina em relação aos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento semelhante caiu para menos de 559 pontos base na sexta-feira, de acordo com um índice do JPMorgan. O spread, que agora está no nível mais baixo desde julho de 2018, quase foi reduzido pela metade desde as eleições de meio de mandato da Argentina no final de outubro, quando o partido de Milei venceu por mais do que o esperado e mais do que dobrou suas cadeiras no Congresso.
Milei celebrou com entusiasmo no sábado a prisão do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, por uma operação militar dos Estados Unidos. "A liberdade avança, viva a liberdade" "La libertad avanza, Viva la libertad carajo", declarou ele em postagem.
Em paralelo, o banco central da Argentina (BCRA) comprou hoje dólares pela primeira vez em nove meses, adicionando cerca de US$ 21 milhões às suas reservas, segundo o jornal Ámbito. Isso ocorreu devido ao início do programa de acumulação de reservas que a entidade havia anunciado desde 1º de janeiro deste ano.
O dólar oficial no varejo fechou a 1.445 pesos argentinos para compra e a US$ 1.495 pesos para venda.