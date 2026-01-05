GM e vários concorrentes relataram quedas nas vendas nos EUA no final de 2025

A GM, a maior montadora dos EUA em vendas e um termômetro para a indústria americana, disse nesta segunda-feira que as vendas caíram 7% no último trimestre de 2025, apesar de um aumento de 5,5% nas vendas anuais. Honda, Hyundai e Mazda também afirmaram que suas vendas recuaram no final do ano passado.

A General Motors (GM) e vários concorrentes relataram quedas nas vendas de final de ano, um sinal preocupante de que as vendas de automóveis nos EUA desacelerarão em 2026, à medida que os consumidores resistem aos preços mais altos.

Os resultados anuais da montadora de Detroit foram impulsionados por vendas incrementais de veículos elétricos, bem como ganhos em SUVs grandes e veículos de entrada, como o Buick Envista, segundo a CNBC.

Analistas e montadoras preveem que as vendas anuais nos EUA cairão em 2026, após três anos consecutivos de ganhos, à medida que os consumidores americanos - que estão apertando o cinto - colidem com os custos das tarifas, que as empresas provavelmente não continuarão absorvendo.

"O que vimos em 2025 vai se estender para 2026", diz Randy Parker, CEO da Hyundai Motor America, que relatou queda de vendas em 1% no quarto trimestre. "A forma como os consumidores estão pensando agora, ainda estamos lidando com a inflação, com o sentimento negativo do consumidor."

A Stellantis, fabricante do Jeep, disse que as vendas nos EUA no quarto trimestre aumentaram 4%, em comparação com um trimestre especialmente difícil no ano anterior.