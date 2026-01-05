Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FGV: IPC-S acelera em quatro das sete capitais pesquisadas no fim de dezembro

Autor Agência Estado
O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em quatro das sete capitais pesquisadas no encerramento de dezembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O índice como um todo acelerou o ritmo de alta, de 0,26% para 0,28%, na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de dezembro, acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,22%. No ano, o IPC-S acumulou alta de 4%, também acima da estimativa intermediária (3,95%).

A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Recife (0,76% para 1,17%). Em seguida, aparecem Belo Horizonte (0,14% para 0,37%), São Paulo (0,05% para 0,20%) e Salvador (0,06% para 0,14%).

Houve, por outro lado, desaceleração em Porto Alegre (0,52% para 0,16%), Brasília (0,53% para 0,42%) e Rio de Janeiro (0,20% para 0,11%).

