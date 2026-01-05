FGV: IPC-S acelera em quatro das sete capitais pesquisadas no fim de dezembro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em quatro das sete capitais pesquisadas no encerramento de dezembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O índice como um todo acelerou o ritmo de alta, de 0,26% para 0,28%, na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de dezembro, acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,22%. No ano, o IPC-S acumulou alta de 4%, também acima da estimativa intermediária (3,95%).