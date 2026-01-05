FGV: Confiança Empresarial sobe 0,3 ponto em dezembro ante novembro, para 90,8 pontos

"A melhora na confiança empresarial em dezembro compensa a queda do mês anterior e encerra o ano com viés de estabilidade. Apesar do resultado positivo e disseminado, apenas o indicador sobre as expectativas evoluiu, especialmente na indústria de transformação. Em sentido oposto, o indicador que mede o grau de satisfação com a situação atual caiu pelo terceiro mês seguido e ficou sete pontos abaixo do final do ano anterior, indicando que a desaceleração da atividade segue em curso", avaliou o pesquisador Rodolpho Tobler, do Ibre/FGV, em nota oficial.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) subiu 0,3 ponto em dezembro ante novembro, para 90,8 pontos, na série com ajuste sazonal. Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice teve alta de 0,1 ponto, segunda elevação consecutiva.

A abertura do indicador mostra movimentos opostos entre percepção corrente e expectativas. O Índice de Situação Atual Empresarial (ISA-E) cedeu 0,1 ponto, para 91,8 pontos, registrando a sexta queda em sete meses e ficando 7,0 pontos abaixo do nível de dezembro de 2024. Dentro do ISA-E, a satisfação com a situação atual dos negócios recuou 0,1 ponto, para 90,7 pontos, enquanto o componente que mede a demanda presente manteve-se estável em 93,0 pontos.

Já o Índice de Expectativas Empresariais (IE-E) subiu 0,7 ponto, para 89,9 pontos, a quarta alta consecutiva e sinal de redução gradual do pessimismo em relação aos próximos meses. O otimismo com a demanda nos três meses seguintes cresceu 2,6 pontos, para 90,4 pontos, mas a expectativa sobre a evolução dos negócios em seis meses recuou 1,3 ponto, para 89,6 pontos.

"Para 2026, a recente redução do pessimismo dos empresários indica um cenário mais favorável, especialmente com a possibilidade de queda de juros e melhora do ambiente macroeconômico", completou Tobler.

O resultado agregado reflete alta em três dos quatro grandes setores sondados: Indústria (+3,8 pontos, a 92,9), Serviços (+0,5, a 90,6 pontos) e Comércio (+0,2, a 90,1 pontos). A Construção contrariou a tendência e caiu 1,2 ponto, a 91,4 pontos. No total, 53% dos 49 segmentos pesquisados apontaram melhora da confiança em dezembro, ante 45% em novembro, com destaque para a indústria, onde 68% dos segmentos registraram alta.