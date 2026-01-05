Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Fechamento do mercado financeiro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,83%

Pontos: 161.869,76

Máxima de +1,01% : 162.166 pontos

Mínima de -0,2% : 160.215 pontos

Volume: R$ 22,38 bilhões

Variação em 2026: 0,46%

Variação no mês: 0,46%

Dow Jones: +1,23%

Pontos: 48.977,18

Nasdaq: +0,69%

Pontos: 23.395,82

Ibovespa Futuro: +0,98%

Pontos: 164.320

Máxima (pontos): 164.580

Mínima (pontos): 162.570

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,72

Variação: +1,46%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,20

Variação: -1,66%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,97

Variação: +4,21%

Ambev ON

Preço: R$ 13,71

Variação: +0,44%

Petrobras ON

Preço: R$ 31,76

Variação: -1,67%

Vale PNA

Preço: R$ 73,12

Variação: +1,02%

MBRF SA ON

Preço: R$ 19,10

Variação: -2,75%

Vale ON

Preço: R$ 73,12

Variação: +1,02%

Itausa PN

Preço: R$ 11,91

Variação: +2,41%

Global 40

Cotação: 697,269 centavos de dólar

Variação: +4,83%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4050

Venda: R$ 5,4055

Variação: -0,37%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,57

Venda: R$ 5,67

Variação: +0,44%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4345

Venda: R$ 5,4351

Variação: -0,04%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5400

Venda: R$ 5,6390

Variação: +0,48%

- Dólar Futuro (fevereiro)

Cotação: A R$ 5,4480

Variação: -0,14%

- Euro

Compra: US$ 1,1723 (às 18h31)

Venda: US$ 1,1723 (às 18h31)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3380

Venda: R$ 6,3390

Variação: -0,33%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,4900

Venda: R$ 5,5980

Variação: -15,28%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,89% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.451,5 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +2,82%

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar