Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,83%
Pontos: 161.869,76
Máxima de +1,01% : 162.166 pontos
Mínima de -0,2% : 160.215 pontos
Volume: R$ 22,38 bilhões
Variação em 2026: 0,46%
Variação no mês: 0,46%
Dow Jones: +1,23%
Pontos: 48.977,18
Nasdaq: +0,69%
Pontos: 23.395,82
Ibovespa Futuro: +0,98%
Pontos: 164.320
Máxima (pontos): 164.580
Mínima (pontos): 162.570
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,72
Variação: +1,46%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,20
Variação: -1,66%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,97
Variação: +4,21%
Ambev ON
Preço: R$ 13,71
Variação: +0,44%
Petrobras ON
Preço: R$ 31,76
Variação: -1,67%
Vale PNA
Preço: R$ 73,12
Variação: +1,02%
MBRF SA ON
Preço: R$ 19,10
Variação: -2,75%
Vale ON
Preço: R$ 73,12
Variação: +1,02%
Itausa PN
Preço: R$ 11,91
Variação: +2,41%
Global 40
Cotação: 697,269 centavos de dólar
Variação: +4,83%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4050
Venda: R$ 5,4055
Variação: -0,37%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,57
Venda: R$ 5,67
Variação: +0,44%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4345
Venda: R$ 5,4351
Variação: -0,04%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5400
Venda: R$ 5,6390
Variação: +0,48%
- Dólar Futuro (fevereiro)
Cotação: A R$ 5,4480
Variação: -0,14%
- Euro
Compra: US$ 1,1723 (às 18h31)
Venda: US$ 1,1723 (às 18h31)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3380
Venda: R$ 6,3390
Variação: -0,33%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,4900
Venda: R$ 5,5980
Variação: -15,28%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,89% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.451,5 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Cotação: US$ 4.451,5 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +2,82%