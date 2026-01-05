Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA fecham acordo para isentar empresas com sede no país de regra tributária Pilar 2 da OCDE

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou nesta segunda-feira, 5, que firmou um acordo internacional para isentar empresas com sede no país da aplicação do chamado Pilar Dois da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), iniciativa negociada durante o governo anterior para estabelecer um imposto mínimo global. Em comunicado, o Tesouro norte-americano afirmou que a decisão cumpre uma diretriz adotada logo no início do atual mandato presidencial.

Segundo o comunicado do Tesouro dos EUA, as ordens executivas assinadas no primeiro dia do governo deixaram claro que o acordo proposto pela gestão Biden no âmbito do Pilar Dois da OCDE "não teria força ou efeito para os EUA".

De acordo com o Tesouro americano, o entendimento foi alcançado em coordenação com o Congresso e envolve mais de 145 países. Pelo acordo, empresas multinacionais sediadas em solo americano continuarão "sujeitas apenas aos impostos mínimos globais dos EUA", ficando isentas das regras do Pilar Dois.

O comunicado afirma que o arranjo "reconhece a soberania tributária dos EUA sobre as operações globais de empresas americanas e a soberania tributária de outros países sobre atividades empresariais dentro de suas próprias fronteiras".

O Tesouro dos EUA ressaltou ainda que o acordo "protege o valor do crédito tributário de pesquisa e desenvolvimento dos EUA e outros incentivos aprovados pelo Congresso para investimento e criação de empregos".

Para o Tesouro norte-americano, o entendimento representa "uma vitória histórica na preservação da soberania dos EUA e na proteção de trabalhadores e empresas americanas contra excessos extraterritoriais".

