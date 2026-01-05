EUA concedem licenças no valor de US$ 2,7 bilhões para impulsionar enriquecimento de urânio

O Departamento de Energia dos EUA (DOE, na sigla em inglês) assinou contratos com seis empresas de urânio de baixo enriquecimento (LEU), permitindo que elas concorram a trabalhos futuros. O Departamento planeja alocar US$ 2,7 bilhões para desenvolver capacidades de infraestrutura de LEU e urânio de baixo enriquecimento de alto teor.

Os contratos exigem que as empresas cumpram marcos específicos para fornecer serviços de enriquecimento para usinas nucleares existentes e novos reatores modulares menores.