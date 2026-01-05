Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA concedem licenças no valor de US$ 2,7 bilhões para impulsionar enriquecimento de urânio

Autor Agência Estado
O Departamento de Energia dos EUA (DOE, na sigla em inglês) assinou contratos com seis empresas de urânio de baixo enriquecimento (LEU), permitindo que elas concorram a trabalhos futuros. O Departamento planeja alocar US$ 2,7 bilhões para desenvolver capacidades de infraestrutura de LEU e urânio de baixo enriquecimento de alto teor.

Os contratos exigem que as empresas cumpram marcos específicos para fornecer serviços de enriquecimento para usinas nucleares existentes e novos reatores modulares menores.

Os EUA importam 20-25% de seu urânio enriquecido da Rússia, segundo o DoE. Para reduzir a dependência de fontes estrangeiras, o país emitiu uma proibição de LEU da Rússia de agosto de 2024 até 31 de dezembro de 2040, criando uma potencial lacuna no fornecimento de combustível.

"Desenvolver a capacidade doméstica para LEU garante que um fornecimento adequado de combustível esteja disponível a partir de fontes confiáveis para manter a atual frota de reatores dos EUA e constrói uma base sólida para fornecer futuras implantações de reatores nucleares avançados tanto no país quanto no exterior", acrescentou o departamento em nota.

