Dirigente do Fed vê economia dos EUA resiliente e política monetária indo a ponto de equilíbrio
O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou que espera que a economia dos Estados Unidos continue resiliente, apesar de sinais claros de moderação, sobretudo no mercado de trabalho. Em entrevista à CNBC, ele evitou comentários sobre a operação militar dos EUA na Venezuela, mas pontuou que enxerga o tema "sob a ótica de mudanças em preços do petróleo".
Kashkari destacou que, "sem dúvida, o mercado de trabalho está esfriando nos EUA".
Ele observou que a dinâmica inflacionária segue em trajetória de desaceleração lenta e ainda inspira cautela. "A inflação ainda está alta demais. O risco é de persistência", alertou. Em sua avaliação, entretanto, há avanços relevantes em componentes específicos, como o setor imobiliário. "Há grande confiança de que a inflação habitacional esteja caindo", disse.
Sobre o mercado de trabalho, o dirigente observou que o crescimento dos salários perdeu força, o que tende a aliviar pressões inflacionárias, e acrescentou que ainda vê um ambiente de estabilidade nas contratações. "Ainda vejo cenário de baixa contratação e baixa demissão nos EUA", avaliou.
Para Kashkari, a política monetária está chegando num ponto de equilíbrio. "Acho que estamos próximos da taxa de juros neutra", comentou.
Ao abordar temas políticos e institucionais, Kashkari disse não saber se Jerome Powell "seguirá no Fed após o fim de seu mandato como presidente", e ressaltou não estar "preocupado com risco de demissões de presidentes regionais do Fed".
Sobre tarifas, ele afirmou que "estamos nos aproximando de um cenário de equilíbrio", avaliando que "não vejo tarifas causando outra guerra comercial, mas podem aumentar a incerteza".Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente