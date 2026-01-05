Dirigente do Fed vê economia dos EUA resiliente e política monetária indo a ponto de equilíbrio

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou que espera que a economia dos Estados Unidos continue resiliente, apesar de sinais claros de moderação, sobretudo no mercado de trabalho. Em entrevista à CNBC, ele evitou comentários sobre a operação militar dos EUA na Venezuela, mas pontuou que enxerga o tema "sob a ótica de mudanças em preços do petróleo". Kashkari destacou que, "sem dúvida, o mercado de trabalho está esfriando nos EUA".

Ele observou que a dinâmica inflacionária segue em trajetória de desaceleração lenta e ainda inspira cautela. "A inflação ainda está alta demais. O risco é de persistência", alertou. Em sua avaliação, entretanto, há avanços relevantes em componentes específicos, como o setor imobiliário. "Há grande confiança de que a inflação habitacional esteja caindo", disse. Sobre o mercado de trabalho, o dirigente observou que o crescimento dos salários perdeu força, o que tende a aliviar pressões inflacionárias, e acrescentou que ainda vê um ambiente de estabilidade nas contratações. "Ainda vejo cenário de baixa contratação e baixa demissão nos EUA", avaliou. Para Kashkari, a política monetária está chegando num ponto de equilíbrio. "Acho que estamos próximos da taxa de juros neutra", comentou.