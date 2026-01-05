Bolsas de NY fecham em alta, com avanço de petroleiras e ações de defesa por Venezuela

O Dow Jones subiu 1,23%, aos 48.977,18 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com ganhos de 0,64%, aos 6.902,05 pontos e o Nasdaq teve alta em 0,69%, aos 23.395,82 pontos.

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 5, em sessão que tem como destaque as repercussões da incursão norte-americana na Venezuela que levou à queda de Nicolás Maduro durante o final de semana. As perspectivas para as empresas ligadas ao setor petrolífero e defesa impulsionaram as ações destas companhias, enquanto a amplitude da presença de Washington na região é observada. Além disso, indicadores da economia dos Estados Unidos seguem no radar.

O Secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, planeja conversar esta semana com executivos da indústria petrolífera sobre a revitalização do setor energético da Venezuela após a captura Maduro, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, publicou a Bloomberg.

Wright participará da Conferência de Energia, Tecnologia Limpa e Utilidades do Goldman Sachs em Miami nesta semana, que contará com a presença de executivos da Chevron, ConocoPhillips e outras empresas. As ações da primeira, que segue operando na Venezuela, subiram 5,10%, os papéis da segunda avançaram 2,59% e os da Exxon Mobil tiveram alta de 2,21%.

No setor de defesa, a Lockheed Martin avançou 2,92% e a Northrop Grumman ganhou 4,38%. A Leidos Holdings terminou o dia em alta de 6,55%.

Outro setor com destaque nas altas foi o financeiro. O Goldman Sachs liderou os ganhos e subiu 3,73%, seguida pela do Citi, que avançou 3,88%. O JPMorgan teve alta de 1,23%, enquanto o Bank of America e o Morgan Stanley registraram variações positivas de 1,68% e 2,55%. Por outro lado, a Versant desabou 13,03%, depois que anunciou a conclusão de sua cisão da Comcast e disse que começará a ser negociada nesta segunda no mercado de ações Nasdaq.