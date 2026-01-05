Bolsas de NY abrem em alta com salto de petrolíferas de olho em Venezuela

As bolsas de Nova York abriram em alta nesta segunda-feira, 5, com investidores acompanhando os desdobramentos da ação militar dos EUA na Venezuela, realizada no fim de semana. O setor de petróleo avançava, diante das expectativas de reconstrução da infraestrutura energética do país sul-americano.

Às 11h32 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,64%, o S&P 500 avançava 0,61% e o Nasdaq ganhava 0,67%.