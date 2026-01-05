Bolsas de NY abrem em alta com salto de petrolíferas de olho em Venezuela
As bolsas de Nova York abriram em alta nesta segunda-feira, 5, com investidores acompanhando os desdobramentos da ação militar dos EUA na Venezuela, realizada no fim de semana. O setor de petróleo avançava, diante das expectativas de reconstrução da infraestrutura energética do país sul-americano.
Às 11h32 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,64%, o S&P 500 avançava 0,61% e o Nasdaq ganhava 0,67%.
A Chevron, única grande petroleira dos EUA com operações na Venezuela, disparava 5,79%, enquanto ExxonMobil subia 2,36%, ConocoPhillips avançava 5,98% e a prestadora de serviços Halliburton ganhava 8,42%.
Em outro front, a Comcast avançava 0,94% com a estreia hoje no Nasdaq da Versant, empresa cindida do grupo de mídia.
Já a Tesla subia 1,63% em ajuste técnico após o relatório de vendas divulgado na semana passada.