Bolsas de NY abrem em alta com salto de petrolíferas de olho em Venezuela

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

As bolsas de Nova York abriram em alta nesta segunda-feira, 5, com investidores acompanhando os desdobramentos da ação militar dos EUA na Venezuela, realizada no fim de semana. O setor de petróleo avançava, diante das expectativas de reconstrução da infraestrutura energética do país sul-americano.

Às 11h32 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,64%, o S&P 500 avançava 0,61% e o Nasdaq ganhava 0,67%.

A Chevron, única grande petroleira dos EUA com operações na Venezuela, disparava 5,79%, enquanto ExxonMobil subia 2,36%, ConocoPhillips avançava 5,98% e a prestadora de serviços Halliburton ganhava 8,42%.

Em outro front, a Comcast avançava 0,94% com a estreia hoje no Nasdaq da Versant, empresa cindida do grupo de mídia.

Já a Tesla subia 1,63% em ajuste técnico após o relatório de vendas divulgado na semana passada.

