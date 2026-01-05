Bolsas da Europa sobem, com ações de defesa em destaque, após captura de Maduro

São Paulo, 05/01/2026 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, impulsionadas por ações de defesa, enquanto investidores monitoram desdobramentos da operação militar dos EUA na Venezuela que culminou com a captura do presidente Nicolás Maduro.

Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,48%, a 599,01 pontos. Apenas o subíndice do setor aeroespacial e de defesa tinha expressivo ganho de 3,49%.

Entre grandes empresas de defesa da Europa, destacavam-se as alemãs Rheinmetall (+6,7%), Renk (+6,3%) e Hensoldt (+7%), assim como a italiana Leonardo (+5,4%).

Na madrugada de sábado (3), forças militares dos EUA bombardearam a Venezuela e detiveram Maduro, que foi levado para Nova York, onde será julgado sob acusação de narcoterrorismo e outros crimes.

Membro fundador da Opep, a Venezuela detém as maiores reservas comprovadas de petróleo bruto do mundo, com 303 bilhões de barris, ou cerca de 17% do total global, segundo dados dos EUA. As cotações do petróleo recuam nos negócios da manhã, diante de temores sobre excesso de oferta da commodity após a queda de Maduro.