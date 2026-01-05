Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa sobem, com ações de defesa em destaque, após captura de Maduro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas

São Paulo, 05/01/2026 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, impulsionadas por ações de defesa, enquanto investidores monitoram desdobramentos da operação militar dos EUA na Venezuela que culminou com a captura do presidente Nicolás Maduro.

Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,48%, a 599,01 pontos. Apenas o subíndice do setor aeroespacial e de defesa tinha expressivo ganho de 3,49%.

Entre grandes empresas de defesa da Europa, destacavam-se as alemãs Rheinmetall (+6,7%), Renk (+6,3%) e Hensoldt (+7%), assim como a italiana Leonardo (+5,4%).

Na madrugada de sábado (3), forças militares dos EUA bombardearam a Venezuela e detiveram Maduro, que foi levado para Nova York, onde será julgado sob acusação de narcoterrorismo e outros crimes.

Membro fundador da Opep, a Venezuela detém as maiores reservas comprovadas de petróleo bruto do mundo, com 303 bilhões de barris, ou cerca de 17% do total global, segundo dados dos EUA. As cotações do petróleo recuam nos negócios da manhã, diante de temores sobre excesso de oferta da commodity após a queda de Maduro.

Às 6h26 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,22%, a de Paris avançava 0,31% e a de Frankfurt ganhava 0,84%. As de Milão e Madri, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,47% e 0,33%. Exceção, a de Lisboa caía 0,97%.

Contato: [email protected]

