Bolsas da Ásia fecham em alta, impulsionadas por ações de defesa após queda de Maduro
Por Sergio Caldas
São Paulo, 05/01/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, impulsionadas por ações de defesa, após os EUA atacarem a Venezuela e capturarem o presidente Nicolás Maduro no fim de semana.
Na volta do feriado de Ano-Novo, o índice japonês Nikkei subiu 2,97%, a 51.832,80 pontos. O setor de defesa foi destaque em Tóquio: IHI Corp saltou 8,99%, enquanto Mitsubishi Heavy Industries e Kawasaki Heavy Industries garantiram respectivos ganhos de 8,39% e 7,90%.
Com a ajuda de papéis de defesa e de chips, o sul-coreano Kospi avançou 3,43% em Seul, a 4.457,52 pontos, renovando máxima histórica pelo segundo pregão consecutivo.
Na madrugada de sábado (3), forças militares dos EUA bombardearam a Venezuela e detiveram Maduro, que foi levado para Nova York, onde será julgado sob acusação de narcoterrorismo e outros crimes. Membro fundador da Opep, a Venezuela detém as maiores reservas comprovadas de petróleo bruto do mundo, com 303 bilhões de barris, ou cerca de 17% do total global, segundo dados dos EUA.
Em outras partes da Ásia, o Taiex registrou alta de 2,57% em Taiwan, a 30.105,04 pontos, e o Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, com ligeiro ganho de 0,03%, a 26.347,24 pontos.
Os mercados da China continental, também em seu primeiro pregão em 2026, ficaram igualmente no azul. Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto subiu 1,38%, a 4.023,42 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2%, a 2.581,52 pontos.
Levantamento da S&P Global com a RatingDog mostrou que o PMI de serviços chinês recuou para 52 em dezembro, atingindo o menor nível em seis meses. A leitura acima de 50, porém, indica que o setor continua em expansão.
Na Oceania, a bolsa australiana manteve-se estável, com alta marginal de 0,01% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.728,60 pontos.
