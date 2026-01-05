Bolsas da Ásia fecham em alta, impulsionadas por ações de defesa após queda de Maduro

São Paulo, 05/01/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, impulsionadas por ações de defesa, após os EUA atacarem a Venezuela e capturarem o presidente Nicolás Maduro no fim de semana.

Na volta do feriado de Ano-Novo, o índice japonês Nikkei subiu 2,97%, a 51.832,80 pontos. O setor de defesa foi destaque em Tóquio: IHI Corp saltou 8,99%, enquanto Mitsubishi Heavy Industries e Kawasaki Heavy Industries garantiram respectivos ganhos de 8,39% e 7,90%.

Com a ajuda de papéis de defesa e de chips, o sul-coreano Kospi avançou 3,43% em Seul, a 4.457,52 pontos, renovando máxima histórica pelo segundo pregão consecutivo.

Na madrugada de sábado (3), forças militares dos EUA bombardearam a Venezuela e detiveram Maduro, que foi levado para Nova York, onde será julgado sob acusação de narcoterrorismo e outros crimes. Membro fundador da Opep, a Venezuela detém as maiores reservas comprovadas de petróleo bruto do mundo, com 303 bilhões de barris, ou cerca de 17% do total global, segundo dados dos EUA.

Em outras partes da Ásia, o Taiex registrou alta de 2,57% em Taiwan, a 30.105,04 pontos, e o Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, com ligeiro ganho de 0,03%, a 26.347,24 pontos.