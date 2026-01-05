Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em alta, impulsionadas por ações de defesa após queda de Maduro

Agência Estado
Agência Estado
Por Sergio Caldas

São Paulo, 05/01/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, impulsionadas por ações de defesa, após os EUA atacarem a Venezuela e capturarem o presidente Nicolás Maduro no fim de semana.

Na volta do feriado de Ano-Novo, o índice japonês Nikkei subiu 2,97%, a 51.832,80 pontos. O setor de defesa foi destaque em Tóquio: IHI Corp saltou 8,99%, enquanto Mitsubishi Heavy Industries e Kawasaki Heavy Industries garantiram respectivos ganhos de 8,39% e 7,90%.

Com a ajuda de papéis de defesa e de chips, o sul-coreano Kospi avançou 3,43% em Seul, a 4.457,52 pontos, renovando máxima histórica pelo segundo pregão consecutivo.

Na madrugada de sábado (3), forças militares dos EUA bombardearam a Venezuela e detiveram Maduro, que foi levado para Nova York, onde será julgado sob acusação de narcoterrorismo e outros crimes. Membro fundador da Opep, a Venezuela detém as maiores reservas comprovadas de petróleo bruto do mundo, com 303 bilhões de barris, ou cerca de 17% do total global, segundo dados dos EUA.

Em outras partes da Ásia, o Taiex registrou alta de 2,57% em Taiwan, a 30.105,04 pontos, e o Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, com ligeiro ganho de 0,03%, a 26.347,24 pontos.

Os mercados da China continental, também em seu primeiro pregão em 2026, ficaram igualmente no azul. Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto subiu 1,38%, a 4.023,42 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2%, a 2.581,52 pontos.

Levantamento da S&P Global com a RatingDog mostrou que o PMI de serviços chinês recuou para 52 em dezembro, atingindo o menor nível em seis meses. A leitura acima de 50, porém, indica que o setor continua em expansão.

Na Oceania, a bolsa australiana manteve-se estável, com alta marginal de 0,01% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.728,60 pontos.

