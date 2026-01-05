Angra 2 vai parar por 50 dias a partir do dia 16 para reabastecimento, diz Eletronuclear

A usina nuclear Angra 2, no Rio de Janeiro, vai parar para abastecimento de parte do combustível por cerca de 50 dias a partir do dia 16 de janeiro, informou a Eletronuclear. A estatal vai aproveitar o período para realizar manutenções e inspeções preventivas em diversos equipamentos e modernização da unidade, "fundamentais para a segurança e a confiabilidade da operação da usina", destacou a companhia. O reabastecimento de Angra 2 ocorre aproximadamente a cada 13 meses e são programadas com um ano de antecedência, e em linha com as necessidades do Sistema Interligado Nacional (SIN).

"Todo o processo é coordenado com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e, enquanto a unidade permanecer desligada, o ONS despacha a energia de outras usinas do SIN, de forma a garantir um abastecimento seguro de eletricidade para o País", explicou a Eletronuclear em nota nesta segunda-feira, 5. A unidade tem capacidade instalada de 1.350 megawatts (MW). Durante a parada, será realizada a substituição de 56 elementos combustíveis, o que corresponde a aproximadamente 30% do núcleo do reator. Além disso, estão planejadas cerca de 5 mil atividades de manutenção e testes. As ações abrangem desde o reabastecimento do núcleo do reator até inspeções estruturais em equipamentos de grande relevância e revisões em sistemas essenciais para a geração de energia. Entre as principais atividades estão a revisão geral do gerador principal e a substituição do disjuntor principal do gerador, intervenções de alta complexidade e relevância estratégica, indispensáveis para assegurar a confiabilidade e a segurança da operação da usina ao longo do próximo ciclo de geração.