Opep+ reafirma pausa nos aumentos de produção de petróleo em janeiro, fevereiro e março de 2026

Segundo o texto, a ação é um compromisso com a estabilidade do mercado diante de uma perspectiva econômica global estável e fundamentos saudáveis do mercado de petróleo, refletidos em baixos estoques.

A Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) anunciou que os oito países participantes reafirmaram a decisão feita em novembro de 2025 de pausar os incrementos de produção do petróleo em janeiro, fevereiro e março de 2026 devido à sazonalidade, em comunicado divulgado neste domingo, após reunião mensal para revisar as condições e perspectivas do mercado global.

"Os países continuarão a monitorar e avaliar de perto as condições do mercado e reafirmaram a importância de adotar uma abordagem cautelosa e manter total flexibilidade para continuar a pausar ou reverter os ajustes voluntários de produção adicionais, incluindo os ajustes voluntários previamente implementados de 2,2 milhões de barris por dia anunciados em novembro de 2023", menciona a nota.

Ainda, de acordo com o comunicado, os países da Opep+ (Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã) reiteraram o compromisso coletivo de alcançar plena conformidade com a Declaração de Cooperação. Eles também confirmaram a intenção de compensar totalmente qualquer volume superproduzido desde janeiro de 2024.

Os países da Opep+ continuarão a realizar reuniões mensais para revisar as condições do mercado, conformidade e compensação e se encontrarão em 1º de fevereiro de 2026.