Paulson: vejo espaço para cortes de juros mais adiante este ano

Em seu primeiro ano como dirigente votante no comitê de política monetária, Paulson disse, em discurso na Filadélfia, que está "cautelosamente otimista" de que as pressões de preços enfraqueçam nos próximos meses. Com a taxa dos Fed Funds entre 3,5% e 3,75%, a política ainda está "um pouco restritiva", o que poderia abrir espaço para cortes adicionais, pontuou.

A presidente do Federal Reserve (Fed) da Filadélfia, Anna Paulson, afirmou que o banco central dos Estados Unidos pode cortar os juros novamente se a inflação arrefecer, mas sugeriu que novas reduções não ocorrerão de imediato.

Se a inflação ceder e a economia mantiver o rumo, "alguns ajustes modestos adicionais na taxa dos Fed Funds provavelmente seriam apropriados mais adiante este ano", afirmou, segundo o texto divulgado.

Paulson lembrou que apoiou os três cortes de 25 pontos-base implementados durante o outorno nos EUA, quando o Fed buscou amortecer um mercado de trabalho mais fraco. Segundo ela, os dirigentes têm recebido "sinais divergentes" sobre a saúde do emprego, indicando um mercado que "se dobra, mas não quebra". Por isso, quer mais dados antes de endossar novos ajustes.

Ata da reunião de política monetária de dezembro mostrou hesitação de alguns dirigentes do Fed quanto a novos cortes no curto prazo. Investidores apostam na manutenção dos juros no encontro deste mês, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group.