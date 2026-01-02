Vendas da Tesla caem 9% em 2025 ante 2024 e desaceleram pelo segundo ano seguido

A Tesla registrou queda de 9% nas entregas de veículos em 2025, de acordo com números divulgados no site da empresa nesta sexta-feira (2). Ao todo, foram entregues 1.636.129 veículos no ano passado, em comparação com 1.789.226 em 2024. É o segundo ano consecutivo que a companhia de Elon Musk apresenta baixa nas vendas.

A empresa também registrou queda de 16% nas entregas no quarto trimestre de 2025. Ao todo, foram 418.227 veículos nos últimos três meses do ano, ante 497.099 no terceiro trimestre do ano anterior. Os números estão abaixo da previsão da própria Tesla, que esperava a entrega de 422.850 automóveis no 4º trimestre de 2025, de acordo com dados divulgados no site da empresa no dia 29 de dezembro de 2025.