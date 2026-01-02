Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vendas da BYD perdem fôlego em 2025, mas montadora chinesa ainda deve ultrapassar a Tesla

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O crescimento das vendas da BYD desacelerou significativamente em 2025, em meio à intensificação da concorrência no mercado doméstico, mas a montadora chinesa ainda deve superar a Tesla como maior fabricante de veículos elétricos do mundo.

A BYD informou na noite desta quinta-feira (1) que vendeu 420.398 unidades em dezembro, queda de 18% na comparação anual, marcando o quarto mês consecutivo de recuo. No ano, as vendas somaram 4,6 milhões de veículos, alta de 7,7%, bem abaixo do salto de 41% registrado em 2024.

A Tesla entregou 422.850 unidades no quarto trimestre, levando suas vendas anuais a 1,64 milhão de veículos, segundo consenso de mercado compilado pela própria companhia.

No segmento de entrada, a BYD enfrentou concorrência crescente de Geely e Leapmotor. A Geely entregou 3,02 milhões de unidades em 2025, avanço de 38,5%. Já a Leapmotor, antes player menor do setor, ultrapassou a meta de 500 mil unidades e a elevou para mais de 600 mil, definindo objetivo de 1 milhão em 2026.

NIO e Li Auto se destacaram em dezembro, com 48.135 e 44.246 veículos, respectivamente. Para Joel Ying, analista da Nomura, o bom desempenho reflete o esforço final para entregar pedidos em atraso.

Analistas preveem mais pressão em 2026 após o corte de subsídios para veículos de menor preço, medida que visa incentivar inovação tecnológica e melhorar o mix do setor. O Deutsche Bank projeta queda de 5% nas vendas de automóveis de passeio no varejo chinês.

"Com esse cenário, o ambiente deverá ser desafiador no início de 2026", diz Ying. Ainda assim, ele acredita que a BYD pode recuperar fôlego no mercado interno e externo, devendo anunciar sua estratégia para 2026 e a atualização de modelos após o Ano-Novo Lunar. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

