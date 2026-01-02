Vendas da BYD perdem fôlego em 2025, mas montadora chinesa ainda deve ultrapassar a Tesla

O crescimento das vendas da BYD desacelerou significativamente em 2025, em meio à intensificação da concorrência no mercado doméstico, mas a montadora chinesa ainda deve superar a Tesla como maior fabricante de veículos elétricos do mundo. A BYD informou na noite desta quinta-feira (1) que vendeu 420.398 unidades em dezembro, queda de 18% na comparação anual, marcando o quarto mês consecutivo de recuo. No ano, as vendas somaram 4,6 milhões de veículos, alta de 7,7%, bem abaixo do salto de 41% registrado em 2024.

A Tesla entregou 422.850 unidades no quarto trimestre, levando suas vendas anuais a 1,64 milhão de veículos, segundo consenso de mercado compilado pela própria companhia. No segmento de entrada, a BYD enfrentou concorrência crescente de Geely e Leapmotor. A Geely entregou 3,02 milhões de unidades em 2025, avanço de 38,5%. Já a Leapmotor, antes player menor do setor, ultrapassou a meta de 500 mil unidades e a elevou para mais de 600 mil, definindo objetivo de 1 milhão em 2026. NIO e Li Auto se destacaram em dezembro, com 48.135 e 44.246 veículos, respectivamente. Para Joel Ying, analista da Nomura, o bom desempenho reflete o esforço final para entregar pedidos em atraso. Analistas preveem mais pressão em 2026 após o corte de subsídios para veículos de menor preço, medida que visa incentivar inovação tecnológica e melhorar o mix do setor. O Deutsche Bank projeta queda de 5% nas vendas de automóveis de passeio no varejo chinês.