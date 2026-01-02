Sem pressão de remessas, dólar cai 1,16% no 1º pregão de 2026

Com mínima de R$ 5,4166, o dólar à vista encerrou a sessão desta sexta-feira, 2, em baixa de 1,16%, a R$ 5,4256 - menor valor de fechamento desde 15 de dezembro. Nos dois últimos pregões, a moeda americana apresenta queda de 2,57% em relação ao real. No ano passado, recuou 11,18% - a maior desvalorização anual desde 2016.

O dólar exibiu queda firme em relação ao real neste primeiro pregão de 2026, em meio a ajustes técnicos e movimento de realização de lucros após a valorização de 2,89% da moeda americana em dezembro. Sem a pressão sazonal de remessas de divisas e já absorvido nos preços a mudança de prêmios de risco com o lançamento da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência no início de dezembro, o real ensaia uma recuperação das perdas recentes amparado na atratividade do carry trade.

O real apresentou de longe o melhor desempenho entre as divisas emergentes e de exportadores de commodities mais líquidas. Peso mexicano e rand sul-africano avançaram cerca de 0,50% na comparação com o dólar. Já o índice DXY - que mede o desempenho da moeda americana em relação a uma cesta de seis divisas fortes - subia cerca de 0,15% no fim da tarde, na casa dos 98,46 pontos.

O diretor da Tesouraria do Travelex Bank, Marcos Weigt, observa que o real recuou cerca de 6% em relação ao peso mexicano e o peso chileno ao longo de dezembro. "Isso aconteceu pelo anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro e as remessas do fim de ano. Sem a pressão das remessas e com menos ruídos políticos, o real tem espaço para se recuperar", afirma Weigt, ressaltando que a moeda brasileira continua muito atraente para operações de carry trade com o amplo diferencial entre juros interno e externo.

A avaliação entre analistas é que o Comitê de Política Monetária (Copom) tende a iniciar um ciclo de cortes da Selic apenas em março. Não está descartada a possibilidade de que o Federal Reserve promova cortes adicionais de juros ao longo do primeiro trimestre, embora as apostas majoritárias sejam de manutenção da taxa básica americana no encontro de política monetária em janeiro.

Na tarde desta sexta, 2, o Banco Central informou que o fluxo cambial total em dezembro, até 26, foi negativo em US$ 8,410 bilhões, com saídas líquidas de US$ 15,047 bilhões pelo canal financeiro, que abrange as remessas de lucros e dividendos. Em dezembro de 2024, as saídas pelo canal financeiro superaram US$ 24 bilhões.