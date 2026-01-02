Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

S&P Global: PMI industrial dos EUA cai a 51,8 em dezembro (final), em linha com a projeção

O índice de gerentes de compras (PMI) industrial dos EUA caiu de 52,2 em novembro a 51,8 em dezembro, segundo pesquisa final divulgada nesta sexta-feira, 2, pela S&P Global. O resultado definitivo de dezembro confirmou a estimativa preliminar e a projeção de analistas consultados pela FactSet. A leitura acima de 50 indica que o setor manufatureiro dos EUA continuou em expansão no mês passado.

