PMI industrial do Brasil cai a 47,6 em dezembro, de 48,8 em novembro, diz S&P Global

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial do Brasil caiu de 48,8 pontos em novembro para 46,7 em dezembro, informou nesta sexta-feira, 2, a S&P Global. Foi o oitavo mês consecutivo em que o indicador ficou abaixo dos 50,0 pontos, o que indica deterioração da atividade. A queda na margem também foi a mais intensa desde setembro.

Em nota, a diretora associada de Economia da S&P Global, Pollyanna de Lima, destacou que o setor industrial do Brasil sofreu ao longo dos últimos meses com a queda generalizada da demanda, a despeito de as próprias empresas terem reduzido seus preços.