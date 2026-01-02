Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Orsted contesta suspensão de arrendamento de parque eólico nos EUA

Autor Agência Estado
A dinamarquesa Orsted A/S entrou com ação judicial para contestar a suspensão de um arrendamento imposta pelo governo Trump a seu projeto de parque eólico nos EUA.

O projeto Revolution Wind - joint venture entre a Orsted e a Skyborn Renewables, da GIP - apresentou uma petição suplementar ao Tribunal Distrital dos EUA questionando a ordem de suspensão emitida em 22 de dezembro, informou a empresa em comunicado divulgado na quinta-feira (1). A petição será seguida de pedido de liminar, acrescentou.

Por volta das 7h10 (de Brasília), a ação da Orsted subia quase 4% na Bolsa de Copenhague.

