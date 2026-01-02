Orsted contesta suspensão de arrendamento de parque eólico nos EUA

A dinamarquesa Orsted A/S entrou com ação judicial para contestar a suspensão de um arrendamento imposta pelo governo Trump a seu projeto de parque eólico nos EUA.

O projeto Revolution Wind - joint venture entre a Orsted e a Skyborn Renewables, da GIP - apresentou uma petição suplementar ao Tribunal Distrital dos EUA questionando a ordem de suspensão emitida em 22 de dezembro, informou a empresa em comunicado divulgado na quinta-feira (1). A petição será seguida de pedido de liminar, acrescentou.