Natura conclui venda da Avon International; marca na América Latina permanece com a empresa

A Natura informou, nesta sexta-feira, 2, que concluiu a venda da Avon International para a Regent LP em 31 de dezembro de 2025. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a venda da Avon International não inclui o mercado russo da Avon nem a marca e as operações da Avon na América Latina.

"A marca Avon na América Latina, incluindo os direitos econômicos e a propriedade intelectual, permanecem com a Natura", informou a empresa. "Apesar da Natura não ter emprestado recursos para a Avon Internacional durante o quarto trimestre, como parte da venda da Avon International, e conforme divulgado anteriormente em 18 de setembro de 2025, a empresa reafirmou seu compromisso em fornecer uma linha de crédito garantida à Avon International de até US$ 25 milhões."